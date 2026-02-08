Rangers recibió a Curicó Unido por la segunda fecha de la Copa Chile. Los talquinos cayeron por 2-1, resultado con el que ambos equipos lideran la tabla del Grupo F con 3 puntos cada uno.

En pleno encuentro, ocurrió una riña por una supuesta infiltración de un hincha de los curicanos en la barra local. Lo que terminaría en golpes contra el fanático visitante.

“Sáquenle la ropa”, gritó uno de los hinchas locales, llamando a infringirle un mayor daño al hincha curicano.

El hincha habría terminado golpeado y hasta con robos de sus prendas por infiltrarse en la barra local.

En menos de un día ocurrieron incidentes dentro de las barras, al igual que el día de ayer en el empate 0-0 entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique.

Foto: rangersdetalca_ en X. Rangers cayó como local en Copa Chile

Los incidentes habrían ocurrido en medio el encuentro, pero saldría victorioso el conjunto visitante tras imponerse en Estadio Fiscal de Talca.

¿Qué viene para ambos equipos?

Por el lado de los locales, deberán recibir a Antofagasta el próximo domingo 22 de febrero a las 18:00 horas. Mientras que los visitantes recibirá a Magallanes el lunes 23 de febrero a la misma hora. Ambos encuentros válidos por el inicio de la Primera B.

En síntesis