Cobreloa y Deportes Concepción tuvieron un friccionado encuentro en el Ester Roa en la final de ida de la Liguilla de Ascenso. Ambas escuadras no se sacaron ventaja y terminaron igualando, dejando la llave abierta para el encuentro de vuelta que se jugará este domingo.

El ‘León de Collao’ pegó primero en la octava regiónt tras un desborde de Carlos Morales por la derecha para que Ariel Cáceres anotara el primero para el conjunto lila a los 53′.

Deportes Concepción y Cobreloa igualan en la octava región (Foto: Photosport)

Sin embargo, el equipo de César Bravo no se echó abajo y salió a toda costa a conseguir el empate, siendo Iván Ledezma quien, tras un zapatazo desde 30 metros, logró batir al golero local.

Así las cosas, los equipos deberán definir todo en el Zorros del Desierto el domingo 7 de diciembre desde las 20:15 horas.

DATOS CLAVE

Cobreloa y Deportes Concepción empataron en la final de ida de la Liguilla de Ascenso.

Ariel Cáceres anotó el gol para Deportes Concepción a los 53 minutos del partido.