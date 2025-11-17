Todo listo para que arranque la liguilla de ascenso en Primera B, donde el duelo más atractivo de la ronda previa será el cruce entre Cobreloa y Santiago Wanderers. Solo uno accederá a semifinales y mantendrá vivo el sueño de retornar a Primera División, mientras que el otro se quedará una temporada más en los ‘potreros’.

Tras la absolución de Santiago Morning por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, luego de las denuncias presentadas por Cobreloa y Magallanes, la ANFP oficializó la tabla de posiciones. Con ello, los loínos quedaron definitivamente en el tercer lugar, por lo que deberán enfrentar a Santiago Wanderers, cuadro que terminó ubicado en el octavo puesto tras una segunda rueda para el olvido.

Ambos elencos buscarán un triunfo que los acerque a semifinales. En la primera rueda de la fase regular, los porteños se impusieron por 4-0 en Quillota, mientras que en la penúltima fecha los Naranjas se impusieron 2-0 en el Zorros del Desierto.

Posibles formaciones

Cobreloa: Hugo Araya; Rodolfo González, Nicolás Palma, David Tapia, Javier Meléndez; Álvaro Delgado, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma, Branco Provoste; Aldrix Jara y César Huanca.

Santiago Wanderers: Eduardo Miranda; Sergio Felipe, Luis Margas, Leandro Navarro, Axel Herrera; Jorge Luna, Joaquín Silva, Víctor González, Jorge Gatica, Ethan Espinoza; y Juan Valladares.

Cuándo, a qué hora y quién transmite

El choque de ida entre Santiago Wanderers y Cobreloa se disputará este miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El partido podrá ser visto en TV por TNT Sports, mientras que en streaming podrás seguirlo a través de la plataforma de HBO Max.