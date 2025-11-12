La Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025 comienza a tomar forma, y uno de los duelos más esperados será el que animarán Santiago Wanderers y Cobreloa, dos históricos del fútbol chileno que sueñan con regresar a la máxima categoría.

El compromiso, correspondiente al partido de ida, se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, escenario que promete una atmósfera especial.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: el cuadro loíno cerró una fase regular sólida, mientras que el conjunto porteño apuesta por su localía y el impulso de su hinchada para dar el primer golpe en esta llave que promete alta intensidad.

El partido entre Wanderers y Cobreloa contará con publico visitante

No obstante, en la antesala del compromiso surgió una noticia que llamó la atención de los hinchas: el aforo autorizado para el duelo sería considerablemente limitado, lo que impedirá que el recinto de Playa Ancha luzca lleno pese a la relevancia del encuentro.

Según información publicada por La Estrella de Valparaíso, el cuadro de la Quinta Región solicitará un aforo de entre 6.000 y 8.000 espectadores, cifra bastante inferior a la capacidad total del estadio, que supera los 20 mil asientos.

Desde el club caturro ya trabajan junto a las autoridades para definir la venta de entradas, la distribución de los sectores habilitados y el ingreso de público visitante.

