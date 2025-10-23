Deportes Temuco camina contra las cuerdas en la Primera B. El conjunto que preside Marcelo Salas atraviesa una dura temporada en la Liga de Ascenso y en la recta final del torneo peligra seriamente con el descenso a la Segunda División Profesiona.

Es por esta situación y ante la posibilidad del fallo del TAS que le devuelva 9 puntos a Santiago Morning, que el elenco del ‘Pije’ necesita imperiosamente rescartar puntos ante la Universidad de Concepción, equipo que lucha en la parte alta y tiene serias chances de subir a Primera División.

Ante este panorama el partido del próximo viernes contra el Campanil será clave para seguir soñando con la permanencia en Primera B tras un 2025 para el olvido donde pasaron 3 entrenadores por el Germán Becker (Mario Salas, Esteban Valencia y ahora Arturo Sanhueza).

Deportes Temuco viene de caer en la agonía ante Cobreloa y de empatar contra Santa Cruz (Photosport).

Matías Donoso golpea la mesa en Deportes Temuco

Uno que sacó la cara en medio de la crisis fue el referente de los albiverdes, el delantero Matías Donoso, quien asumió las culpas por la pésima campaña e hizo un llamado a “sentir vergüenza deportiva” en lo que queda de torneo para sacar la tarea adelante.

“Desde que tengo uso de razón, no tengo recuerdos de haber estado en esta situación con Temuco nunca. Hay nerviosismo, pero tenemos que enfrentarlo, tomar responsabilidades y asumir riesgos”, señaló el atacante.

Donoso aseguró que hay que ponerle el pecho a las balas y que “debemos ser perros en los partidos que vienen porque no hay margen”.

“Estamos seriamente coqueteando con el descenso, debe ser un aliciente, sentir vergüenza deportiva, sacar fuerzas como sea y traernos un buen resultado de Concepción”, cerró el veterano atacante.