El mercado de pases de Primera B se sigue moviendo. En las últimas horas, el Deportes Temuco de Marcelo Salas dio un verdadero golpe en la categoría de plata del fútbol chileno al confirmar el fichaje de un experto en ascensos.

Se trata del mediocampista chileno Nicolás Astete, que viene de lograr recientemente el ascenso a Primera División con Deportes Concepción. Antes, el volante de 32 años se había coronado campeón de la B con Ñublense en 2020, lo que lo convierte en un especialista en la categoría.

Nicolás Astete, nuevo refuerzo de Deportes Temuco (Photosport).

“Hoy damos la bienvenida a Nicolás Astete a la plantilla albiverde 2026; Volante central campeón de liguilla 2025 con 31 partidos disputados. El chileno de 32 años y 1,80 mts de altura, se une a la escuadra del Pije para aportar su experiencia y talento en el mediocampo de Temuco en nuestra misión de ascenso…”, comunicó el conjunto de la Araucanía en sus redes sociales.

De esta forma, Deportes Temuco confirmó su cuarto fichaje para la temporada 2026 luego de oficializar las contrataciones de Sebastián Molina, Franco Ortega y Miguel Sanhueza.

El equipo encabezado por el “Matador”, y que mantendrá a Arturo Sanhueza como director técnico luego de confirmar su continuidad, asoma como uno de los aspirantes al ascenso a Primera División. Esto, tras dejar atrás un 2025 para el olvido, temporada en la que el Pije tuvo tres entrenadores y quedó fuera incluso de la liguilla.

