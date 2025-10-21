No cabe duda que la Primera B está al rojo vivo luego de la última fecha donde Deportes Copiapó desplazó a Universidad de Concepción del primer lugar y ahora tiene la primera opción para llegar a la serie de honor del fútbol chileno.

Más allá de la lucha por el cetro, una situación remece a la división, y dice relación con la nueva denuncia que hay en contra de Santiago Morning, club que ya fue cuestionado por Magallanes.

El Chago derrotó 3-0 a Cobreloa, pero los loínos denunciaron a los microbuseros por la participación de Esteban Paredes en su banco, asegurando que él es un dirigente del club y no un miembro del cuerpo técnico, por lo que piden sanciones.

Fue el medio Primera B Chile el que publicó el reclamo del Zorro argumentando que “en la banca local se encontraba el señor Paredes, quien es un funcionario y dirigente del Club local, y sin embargo se encontraba apostado en la zona de exclusión, sin motivo ni autorización para ello“.

Cobreloa reclama que “el señor Paredes no está inscrito como miembro del Cuerpo Técnico, miembro del Cuerpo Médico o como jugador, lo que ya representa una infracción a los artículos 56 y siguientes de las Bases de la Liga de Ascenso”.

¿Esteban Paredes es el verdadero entrenador de Santiago Morning?

Cobeloa hace una dura acusación que de ser probada, le podría traer muchos problemas al Chago

“Sin embargo, lo más grave, es que el señor Paredes Quintanilla además de ser un dirigente, actuó de facto en dicho compromiso como Director Técnico o Director Técnico Ayudante del club Santiago Morning, al pararse al borde del terreno de juego en variadas ocasiones durante el partido a dar instrucciones a sus futbolistas, lo que infringe directamente los artículos 51 y siguientes de las Bases”, completa la denuncia loína.