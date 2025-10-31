La Primera B tiene confirmado al equipo que desciende a Segunda División y que es Santiago Morning. Esto luego del fallo del TAS ante la apelación que había hecho el equipo microbusero por la resta de nueve puntos en la Liga de Ascenso.

El elenco bohemio esperaba una respuesta positiva para llegar a la última fecha con posibilidades de mantenerse en la categoría de plata del fútbol chileno, pero el máximo tribunal de arbitraje deportivo rechazó la apelación de los metropolitanos y confirmó el dictamen de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Cabe recordar que el Morning comenzó la temporada 2025 con -9 puntos, castigo correspondiente a incumplimientos financieros en la campaña anterior, razón por la que intentaron apelar para recuperar estas unidades.

Con esto, el Chago llega a la fecha 30 con el descenso consumado con 26 puntos, sin poder alcanzar a Unión San Felipe que está por encima con 30 unidades.

Además, el equipo que hace de local en La Pintana deberá pagar los gastos por los trámites en el TAS, un monto de 2 mil francos suizos (cerca de 2,3 millones de pesos).

Resta aparte por la denuncia contra Esteban Paredes

Consignar que este fallo no tiene nada que ver con la otra denuncia que tiene Santiago Morning desde Magallanes y Cobreloa, quienes solicitaron los puntos por la inclusión del gerente deportivo Esteban Paredes en la banca, quien habría dado órdenes sin contar con la habilitación como director técnico.

Es más, esta última semana la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP también había acogido la denuncia, dando como ganadores de estos partidos a carabeleros y loínos, quitándole otros seis puntos al Morning.

De esta forma, la Liga de Ascenso ya tiene al equipo que desciende a Segunda División, siendo la mayor caída de este longevo club en los últimos 30 años. Pues desde 1997 en adelante solo había deambulado entre Primera B y Primera División.

Santiago Morning jugará por primera vez en la Segunda División. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

