Alexis Sánchez le cierra las puertas a Universidad de Chile: “Es imposible abrir una…”

El delantero no tiene entre sus planes vestir la camiseta azul pese a su incierto panorama en el CF Montréal.

Universidad de Chile recibió un duro mazazo en la previa del mercado de fichajes. Si bien el conjunto estudiantil se ilusionó con el arribo de Alexis Sánchez, esto no ocurrirá. ¿Por qué?

Según informa El Deportivo de La Tercera, el oriundo de Tocopilla descartó vestir de azul en la próxima temporada. A pesar de su incierto futuro, el atacante de 37 años no tiene contemplado tal panorama.

Por ende, si el histórico seleccionado chileno decide activar la cláusula para dejar las filas del CF Montréal a fines de 2026, no será para firmar por el elenco universitario. Su rumbo está en suspenso.

“En el entorno del delantero estiman que hoy es imposible abrir una negociación con Azul Azul, debido a la incertidumbre que atraviesa la concesionaria”, comenzó indicando la fuente.

Sobre la misma línea, complementó: “La U no aparece como una posibilidad para el Niño Maravilla. El cuadro estudiantil tiene previsto elegir un nuevo directorio este viernes (13 de noviembre)”.

Alexis Sánchez no firmará por Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez descarta a Universidad de Chile

De este modo, el dos veces campeón de América le cierra las puertas a la escuadra laica y tendrá que determinar qué hacer con su carrera. No la pasa bien en territorio canadiense.

Durante esta campaña, Alexis Sánchez acumula 17 encuentros con la camiseta del CF Montréal. En aquellos enfrentamientos, no logró anotar goles ni aportar con asistencias.