Dueño de San Marcos de Arica denuncia tras la desafiliación: “Es para salvar a…”

David Ramos emitió un potente descargo, en el que apunta contra Rangers de Talca. Este último está comprometido con el descenso.

La Primera B suma capítulos a su polémica tras la desafiliación de San Marcos de Arica. En esta ocasión, el dueño del elenco norteño realizó una grave acusación tras la determinación de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

¿Qué pasó? Según indicó David Ramos en conversación con Díaz de Noche, la pesadilla que vive su institución está directamente vinculada a Rangers de Talca por su posible descenso.

Es por esto que apuntó contra los jueces y su actuar durante los debates respectivos. Cabe consignar que el cuadro rojinegro marcha en la última ubicación de la clasificatoria con una jornada por disputar.

“Esto es para salvar a Rangers de Talca, porque ellos son los que están en la última posición de la tabla, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, que son los clubes que siempre se están salvando por escritorio”, lanzó.

Sobre la misma línea, el propietario de San Marcos agregó: “Pero esto fue todo manipulado para salvar a Rangers de Talca (…) La defensa fue breve, duró cinco, siete minutos”.

San Marcos de Arica apunta contra Rangers en la Primera B. (Imagen: Photosport)

Publicidad

San Marcos de Arica dispara en la Primera B

Bajo el mismo punto, David Ramos cuestionó los métodos de las autoridades para dirimir las sanciones. Expuso sus diferencias con la decisión que se tomó en primera instancia.

“Los jueces de la Primera Sala dijeron ‘entonces es lo mismo que la primera denuncia. Sí, es muy similar. Ah ya, ok’… Y terminó, fue una cosa increíble. A la semana nos llega la sentencia por desafiliación”, reclamó.

“No pidieron pruebas, no pidieron testigos. Nosotros le pedimos a la ANFP esas grabaciones y justo ese día no se grabó, qué más hacemos nosotros. Vamos a ir a la justicia que tengamos que ir“, complementó.