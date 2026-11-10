San Marcos de Arica toma tajante decisión y pone en jaque la definición de Primera B

La dirigencia del conjunto ariqueño avisó que interpondrá un recurso de protección en la justicia en caso de perder la apelación.

San Marcos de Arica no se resigna a quedar fuera del fútbol chileno. Luego de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolviera desafiliar al elenco nortino, la dirigencia ya tiene definido el camino para defender su continuidad en caso de que la apelación presentada ante la Segunda Sala no tenga el resultado esperado.

Según explicó el gerente general de la institución, Fernando Zapata, en declaraciones a El Mercurio, los ariqueños están dispuestos a acudir a la justicia ordinaria mediante un recurso de protección si se confirma la sanción. La medida buscaría frenar los efectos de la desafiliación, que el club considera desproporcionada y carente de fundamentos.

“La primera instancia dictó un veredicto desmedido, pero no definitivo: la causa sigue abierta y se agotarán los argumentos técnicos para revertir la medida”, sostuvo Zapata.

Además, manifestó la confianza de la institución en que la Segunda Sala revise los antecedentes: “La convicción institucional es plena respecto de que el castigo impuesto carece de sustento para llegar a una desafiliación. Esperamos que la Segunda Sala actúe con ecuanimidad jurídica, revise los antecedentes contables y administrativos con rigor técnico y desestime una sanción que destruye el mérito deportivo”.

San Marcos irá hasta las últimas consecuencias…

El gerente general también adelantó los argumentos que utilizarían ante los tribunales ordinarios. “Lo haremos mediante un recurso de protección. El argumento central es que la sanción es arbitraria e ilegal, ya que vulnera derechos constitucionales básicos como el debido proceso, la igualdad ante la ley frente a otros clubes y el daño directo a las fuentes laborales de la institución”, explicó.

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Pero la dirigencia de San Marcos no se quedaría únicamente en esa instancia. Zapata advirtió que, si la Segunda Sala mantiene la desafiliación, también acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Si la Segunda Sala de la ANFP no corrige esta injusticia, se acudirá de inmediato al Tribunal de Arbitraje Deportivo. La dirigencia y el cuerpo legal no dudarán en solicitar medidas cautelares urgentes ante instancias internacionales para frenar cualquier intento de consumar el despojo. Arica defenderá su derecho hasta las últimas consecuencias”, sentenció.