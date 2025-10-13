Rangers obtuvo un valioso triunfo 2-1 ante Deportes Antofagasta en el cierre de la Fecha 27 de Primera B y a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, los rojinegros sueñan con la liguilla por el ascenso.
El conjunto dirigido por Erwin Durán se impuso gracias a las anotaciones de Javier Araya (6’) y Matías Sandoval (26’), mientras que Tobías Figueroa descontó para los nortinos.
Con este resultado, el elenco ‘Piducano’ llegó a los 37 puntos, alcanzó a Antofagasta (7°) y llegó al 8° lugar, ocupando por ahora el último cupo para la postemporada.
En la antepenúltima fecha, Rangers visitará a Deportes Recoleta en un duelo clave por alcanzar un lugar en la liguilla. El duelo se jugará el viernes 17 de octubre a las 15:30 horas.
En otro duelo de la jornada, San Luis de Quillota igualó 0-0 ante Deportes Recoleta. Los ‘Canarios’ llegaron a 37, mientras que los capitalinos se quedaron en 34 puntos.
Revisa la tabla de posiciones de Primera B
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Universidad de Concepción
|27
|15
|4
|8
|35
|21
|14
|49
|2
|Copiapó
|27
|13
|9
|5
|36
|17
|19
|48
|3
|Cobreloa
|27
|12
|8
|7
|40
|39
|1
|44
|4
|San Marcos
|27
|12
|6
|9
|35
|34
|1
|42
|5
|Santiago Wanderers
|27
|10
|11
|6
|40
|32
|8
|41
|6
|Deportes Concepción
|27
|11
|6
|10
|38
|34
|4
|39
|7
|Antofagasta
|27
|9
|10
|8
|37
|29
|8
|37
|8
|Rangers
|27
|8
|13
|6
|31
|30
|1
|37
|9
|San Luis
|27
|9
|10
|8
|28
|30
|-2
|36
|10
|Recoleta
|27
|8
|9
|10
|25
|30
|-5
|34
|11
|Magallanes
|27
|7
|8
|12
|25
|30
|-5
|29
|12
|Deportes Temuco
|27
|6
|11
|10
|29
|36
|-7
|29
|13
|Curicó Unido
|27
|6
|9
|12
|30
|36
|-6
|27
|14
|Unión San Felipe
|27
|7
|6
|14
|27
|35
|-8
|27
|15
|Santa Cruz
|27
|6
|9
|12
|28
|37
|-9
|27
|16
|Santiago Morning
|27
|8
|8
|11
|21
|34
|-13
|23