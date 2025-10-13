Rangers obtuvo un valioso triunfo 2-1 ante Deportes Antofagasta en el cierre de la Fecha 27 de Primera B y a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, los rojinegros sueñan con la liguilla por el ascenso.

El conjunto dirigido por Erwin Durán se impuso gracias a las anotaciones de Javier Araya (6’) y Matías Sandoval (26’), mientras que Tobías Figueroa descontó para los nortinos.

Con este resultado, el elenco ‘Piducano’ llegó a los 37 puntos, alcanzó a Antofagasta (7°) y llegó al 8° lugar, ocupando por ahora el último cupo para la postemporada.

En la antepenúltima fecha, Rangers visitará a Deportes Recoleta en un duelo clave por alcanzar un lugar en la liguilla. El duelo se jugará el viernes 17 de octubre a las 15:30 horas.

En otro duelo de la jornada, San Luis de Quillota igualó 0-0 ante Deportes Recoleta. Los ‘Canarios’ llegaron a 37, mientras que los capitalinos se quedaron en 34 puntos.

Revisa la tabla de posiciones de Primera B