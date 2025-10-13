Rangers obtuvo un valioso triunfo 2-1 ante Deportes Antofagasta en el cierre de la Fecha 27 de Primera B y a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, los rojinegros sueñan con la liguilla por el ascenso. 

El conjunto dirigido por Erwin Durán se impuso gracias a las anotaciones de Javier Araya (6’) y Matías Sandoval (26’), mientras que Tobías Figueroa descontó para los nortinos. 

Con este resultado, el elenco ‘Piducano’ llegó a los 37 puntos, alcanzó a Antofagasta (7°) y llegó al 8° lugar, ocupando por ahora el último cupo para la postemporada. 

En la antepenúltima fecha, Rangers visitará a Deportes Recoleta en un duelo clave por alcanzar un lugar en la liguilla. El duelo se jugará el viernes 17 de octubre a las 15:30 horas. 

En otro duelo de la jornada, San Luis de Quillota igualó 0-0 ante Deportes Recoleta. Los ‘Canarios’ llegaron a 37, mientras que los capitalinos se quedaron en 34 puntos. 

Revisa la tabla de posiciones de Primera B 

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Universidad de Concepción 27 15 4 8 35 21 14 49
2 Copiapó 27 13 9 5 36 17 19 48
3 Cobreloa 27 12 8 7 40 39 1 44
4 San Marcos 27 12 6 9 35 34 1 42
5 Santiago Wanderers 27 10 11 6 40 32 8 41
6 Deportes Concepción 27 11 6 10 38 34 4 39
7 Antofagasta 27 9 10 8 37 29 8 37
8 Rangers 27 8 13 6 31 30 1 37
9 San Luis 27 9 10 8 28 30 -2 36
10 Recoleta 27 8 9 10 25 30 -5 34
11 Magallanes 27 7 8 12 25 30 -5 29
12 Deportes Temuco 27 6 11 10 29 36 -7 29
13 Curicó Unido 27 6 9 12 30 36 -6 27
14 Unión San Felipe 27 7 6 14 27 35 -8 27
15 Santa Cruz 27 6 9 12 28 37 -9 27
16 Santiago Morning 27 8 8 11 21 34 -13 23