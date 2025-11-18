Deportes Concepción se impuso esta tarde frente a Antofagasta en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso en Primera B, y más tarde fue el turno de San Marcos de Arica que hizo lo propio a domicilio frente a Rangers de Talca.

El primer tanto del compromiso lo marcó el exjugador “Piducano” Javier Rivera, formado en el cuadro talquino, quien cumplió con la ley del ex y decretó el 0-1 en el Fiscal de Talca.

Cuando el partido parecía terminar en ventaja por la mínima, Diego Plaza puso el 2 a 0 definitivo que deja a los nortinos con la primera chance de avanzar a semifinales y así seguir soñando con volver al fútbol de honor.

Ahora, el partido de vuelta se jugará este domingo 23 de noviembre en el Estadio Carlos Dittborn desde las 12:00 horas.

Programación Liguilla de ascenso

Martes 18 de noviembre

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

Rangers 0-1 San Marcos

Miércoles 19 de noviembre

20:30 Wanderers vs. Cobreloa

Domingo 23 de noviembre

12:00 San Marcos vs. Rangers

12:00 Antofagasta vs. Concepción

18:00 Cobreloa vs. Wanderers