Rangers de Talca recibió este domingo 26 de octubre a Deportes Concepción, partido en el que buscaba ratificar su clasificación a la Liguilla del Ascenso en busca de un cupo hacia Primera.

Los ‘Piducanos’ batallaron más de la cuenta para recién a los 72′ marcar el único tanto del compromiso frente al ‘León de Collao’. El autor de la anotación fue Ignacio Ibáñez, quien desató el grito de gol de miles de gargantas en el Fiscal de Talca.

Gracias a ello, el conjunto talquino logró asegurar un cupo en la Liguilla de Primera B para volver al fútbol de honor, pero antes de aquel encuentro, se vivió un curioso momento.

La carrera de corpóreos en el partido de Rangers vs. Deportes Concepción

Justo en la antesala del partido de Rangers ante Deportes Concepción, se realizó una llamativa carrera de corpóreos que cautivó a los fanáticos.

Los protagonistas de esta carrera fueron nada menos que Pocho y Ganchito, Teletín (representante de Teletón), el Señor PF, uno de los auspiciadores del cuadro sureño; y Maulito, corpóreo oficial de los Juegos Binacionales del Maule 2025.

El legendario Señor PF se estaba quedando con la victoria, pero la mascota de Rangers, Pocho, logró meterse como si de Usain Bolt se tratase y, arremetiendo por los palos, tomó la delantera para llevarse finalmente la victoria.