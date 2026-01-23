Unión Española deberá disputar la Primera B en la temporada 2026, donde el cuadro hispano buscará que sea una estadía corta y regresar lo más pronto posible a la división de honor del fútbol chileno.

Uno que tuvo un brillante paso por el cuadro hispano fue Rodrigo Piñeiro, quien hace un par de años fue vendido a Vélez Sarsfield. Ahora, el jugador buscó ayudar a Unión para volver a Primera División, pero finalmente eso no sucederá.

De invitado en ESPN Chile, Piñeiro contó que “Cuando se da la situación de que Unión baja, hablo con Sabino (Aguad) y me pongo a la orden. Es una decisión difícil porque estoy en Vélez, un grande de Argentina”, dijo.

Piñeiro fue figura de Unión en 2023. | Foto: Photosport

“Le di prioridad a Unión Española y me trataron de una manera que yo creo que no me merecía. No de una manera mala, sino que no llegamos a un arreglo por cosas chicas”, complementó el uruguayo.

Piñeiro no se lo manda a decir con nadie al cuadro de Independencia: “El club tiene que ser más agradecido, porque cuando me venden a Vélez yo renuncié a todo mi porcentaje, que nadie lo hace y era mucha plata. Por ese lado deberían ser más agradecidos”.

Lo cierto es que Rodrigo Piñeiro finalmente no jugará en Unión Española durante la temporada 2026 y sigue buscando club, ya que en Vélez Sarsfield no será considerado para el presente año.

En síntesis

Rodrigo Piñeiro descartó su regreso a Unión Española para jugar en Primera B 2026.

El futbolista uruguayo continúa vinculado contractualmente al club Vélez Sarsfield de Argentina.