Unión Española deberá disputar la Primera B en la temporada 2026, donde el cuadro hispano buscará que sea una estadía corta y regresar lo más pronto posible a la división de honor del fútbol chileno.
Uno que tuvo un brillante paso por el cuadro hispano fue Rodrigo Piñeiro, quien hace un par de años fue vendido a Vélez Sarsfield. Ahora, el jugador buscó ayudar a Unión para volver a Primera División, pero finalmente eso no sucederá.
De invitado en ESPN Chile, Piñeiro contó que “Cuando se da la situación de que Unión baja, hablo con Sabino (Aguad) y me pongo a la orden. Es una decisión difícil porque estoy en Vélez, un grande de Argentina”, dijo.
“Le di prioridad a Unión Española y me trataron de una manera que yo creo que no me merecía. No de una manera mala, sino que no llegamos a un arreglo por cosas chicas”, complementó el uruguayo.
Piñeiro no se lo manda a decir con nadie al cuadro de Independencia: “El club tiene que ser más agradecido, porque cuando me venden a Vélez yo renuncié a todo mi porcentaje, que nadie lo hace y era mucha plata. Por ese lado deberían ser más agradecidos”.
Lo cierto es que Rodrigo Piñeiro finalmente no jugará en Unión Española durante la temporada 2026 y sigue buscando club, ya que en Vélez Sarsfield no será considerado para el presente año.
En síntesis
- Rodrigo Piñeiro descartó su regreso a Unión Española para jugar en Primera B 2026.
- El futbolista uruguayo continúa vinculado contractualmente al club Vélez Sarsfield de Argentina.
- El directivo Sabino Aguad no logró un acuerdo económico con el jugador para su fichaje.