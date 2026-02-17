En la antesala del debut de Deportes Temuco ante Cobreloa en Calama, la voz del capitán albiverde trajo tranquilidad al Pije que ha tenido días polémicos por las críticas a la cancha del Germán Becker y por la decisión del DT de no contar con Felipe Reynero.

En una distendida charla con BOLAVIP, Yerko Urra analizó el duro camino que les espera en la Primera B 2026, pero sobre todo, aprovechó de despejar dudas sobre el presente del club, el trabajo del cuerpo técnico y la figura del “Matador” Salas.

El “Efecto Sanhueza”: Baja de peso y control total

A diferencia de las críticas externas, Urra destacó la metodología de Arturo Sanhueza, revelando que el ex capitán de Colo Colo ha sido clave en su propia transformación personal de cara a esta temporada.

“Arturo Sanhueza tiene todo muy ordenado, el cuerpo técnico se maneja muy bien y eso me pone muy contento. A mí me inculcaron a cada rato el tema del físico, me ayudaron y bajé harto de peso. Siempre les voy a ser un agradecido por estar encima mío”, confesó el portero.

Esta nueva versión de Urra, más liviana y enfocada, es la que buscará proteger el arco en la altura de Calama, donde el equipo espera ratificar la intensidad que mostraron en el reciente amistoso ante Puerto Montt.

Yerko Urra destaca el papel de Marcelo Salas en Deportes Temuco

La figura de Marcelo Salas como inspiración

Sobre la gestión del “Matador”, a menudo cuestionada por la hinchada, Urra fue enfático en el peso que tiene su presencia para el plantel. Para el iquiqueño, tener a uno de los mejores de la historia como jefe es un motor adicional:

“Es uno de los futbolistas más importantes del país, si no el más importante. Como jugador fue extraordinario y para nosotros tenerlo como presidente es un plus adicional”.

¿Goles de arco a arco? “Ojalá no sea necesario”

Recordado por sus apariciones heroicas en el área rival, Yerko bromeó sobre la posibilidad de ir a buscar el cabezazo salvador este año. Aunque su fe está puesta en sus compañeros, dejó claro que su espíritu competitivo sigue intacto:

“Este año me voy a preocupar más de atajar. Confío plenamente en que los muchachos van a matar los partidos antes”. El instinto: “Si se da la posibilidad y vamos perdiendo, voy a ir con permiso o sin permiso a intentar ayudar”.

El año definitivo

Tras dos temporadas que el propio meta califica como “no muy buenas”, el mensaje para la hinchada de Temuco es de esperanza pero con los pies en la tierra. “Esperemos que este año sea el definitivo para darnos una alegría a nosotros, a nuestras familias y a la gente que nos acompaña en todo Chile”, sentenció el capitán.