Cobreloa sacó adelante un partido bravo ante Santiago Wanderers el domingo pasado, donde estuvo dos veces abajo en el marcador y terminó derrotando al cuadro caturro mediante lanzamientos penales para meterse en semifinales de la Liguilla de Ascenso.

El cuadro loíno se tomó muy en serio la recta final de la Primera B y ahora está decidido a volver a Primera División, pero para lograr eso tendrá que superar al difícil San Marcos de Arica que algo tiene que decir.

Arica y Cobreloa van por la final de la Liguilla. | Foto: Photosport

El cuadro ariqueño no tuvo mayores problemas para despachar a Rangers de Talca con un 3-0 global, en donde se impuso 2-0 en Talca y por la cuenta mínima en la histórica ciudad del extremo norte del país.

Cabe recordar que quien resulte ganador de este compromiso tendrá que enfrentar al vencedor del duelo entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó que arranca mañana en el centro sur del país.

San Marcos de Arica vs. Cobreloa: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre ariqueños y loínos arrancará a las 6 de la tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025.

TV: ¿Cómo ver el partido?

TNT Sports transmitirá de manera íntegra el partido.

Internet: Así se podrá seguir

HBO MAX será el streaming en donde se podrá ver el encuentro.