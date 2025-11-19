Santiago Wanderers y Cobreloa se vuelven a encontrar en un cruce de alta tensión por la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B, un duelo que enfrenta a dos tradicionales del fútbol chileno.

El Decano llega con la misión de reponerse de un año irregular y de reafirmar su chapa de candidato en Valparaíso, donde espera hacer pesar el Elías Figueroa Brander para encaminar la serie.

Los Loínos, por su parte, llegan con la presión habitual de un club que siempre está obligado a pelear arriba y que busca regresar cuanto antes a la máxima categoría.

Ambas escuadras buscarán mantener vivo el sueño del retorno a Primera División | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Con dos hinchadas masivas, una rivalidad histórica y un ascenso en juego, el cruce promete intensidad desde el primer minuto.

¿Cuándo juegan Santiago Wanderers vs. Cobreloa?

El duelo está programado para este miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Qué canal transmite el partido?

El duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports, mientras que de manera online se podrá seguir por la plataforma HBO MAX.