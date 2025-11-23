La Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B entra en su etapa más decisiva y, tras una jornada llena de tensión, dos clubes históricos del fútbol chileno dieron un paso clave rumbo al anhelado cupo a la Liga de Primera.

San Marcos de Arica y Deportes Concepción sellaron su clasificación a las semifinales después de imponerse en el global a Rangers de Talca y Deportes Antofagasta, respectivamente, manteniendo viva la ilusión de volver a la Primera División.

Los jugadores de San Marcos de Arica celebrando su paso a semifinales | FOTO: Andy Manzanares/Photosport

Con tres de los cuatro semifinalistas ya definidos, las llaves comienzan a tomar forma a la espera del último clasificado, que saldrá del duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers.

Las llaves de semifinales de la Liguilla de Ascenso:

Si clasifica Santiago Wanderers

Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers

San Marcos de Arica vs. Deportes Concepción

Si clasifica Cobreloa

Cobreloa vs. Deportes Concepción

San Marcos de Arica vs. Deportes Copiapó

Cobreloa vs. Santiago Wanderers: Día y hora

El compromiso entre loínos y caturros arrancará a las 18:00 horas de este domingo 23 de noviembre.