La Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B entra en su etapa más decisiva y, tras una jornada llena de tensión, dos clubes históricos del fútbol chileno dieron un paso clave rumbo al anhelado cupo a la Liga de Primera.
San Marcos de Arica y Deportes Concepción sellaron su clasificación a las semifinales después de imponerse en el global a Rangers de Talca y Deportes Antofagasta, respectivamente, manteniendo viva la ilusión de volver a la Primera División.
Con tres de los cuatro semifinalistas ya definidos, las llaves comienzan a tomar forma a la espera del último clasificado, que saldrá del duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers.
Las llaves de semifinales de la Liguilla de Ascenso:
Si clasifica Santiago Wanderers
- Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers
- San Marcos de Arica vs. Deportes Concepción
Si clasifica Cobreloa
- Cobreloa vs. Deportes Concepción
- San Marcos de Arica vs. Deportes Copiapó
Cobreloa vs. Santiago Wanderers: Día y hora
El compromiso entre loínos y caturros arrancará a las 18:00 horas de este domingo 23 de noviembre.