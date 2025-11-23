En una verdadera tromba, Colo Colo logró un triunfazo 4-1 ante Unión La Calera en el estadio Monumental y a dos fechas del final de la Liga de Primera quedó instalado en puestos de Copa Sudamericana.

Bastaron menos de 30 minutos para que el Cacique lograse una ventaja significativa ante los cementeros en Macul: con goles del enamorado Lucas Cepeda (8′), Javier Correa (16′) y Víctor Felipe Méndez (26′) sentenciaron un trámite que no encontró mucha resistencia.

En el segundo tiempo, el conjunto calerano encontró el descuento a través de Ignacio Mesías, pero cuando el partido entraba en los minutos finales, una increíble falla en la definición de Marcos Bolados le permitió a Salomón Rodríguez poner el cuarto grito de gol en la boca del arco (85′).

Colo Colo en la tabla de posiciones

Con este resultado Colo Colo escaló hasta la 7° posición y con 44 puntos, a dos fechas del final, alcanzó momentáneamente el último boleto para Copa Sudamericana 2026, maquillando así un año para el olvido.

En las dos fechas que restan, el elenco dirigido por Fernando Ortiz enfrentará a Cobresal en El Cobre el próximo viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas y cerrará de local ante Audax Italiano en día y hora por definir.