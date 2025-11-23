Se encendió el campeonato de pilotos en la Fórmula 1 cuando solo restan dos fechas para el cierre de la temporada 2025. Esto, porque ambos monoplazas de McLaren fueron descalificados tras el Gran Premio de Las Vegas, que se corrió anoche y que ganó Max Verstappen.

Los dos pilotos de la escudería británica venían liderando el campeonato de pilotos, con Lando Norris en el primer lugar (390) y Oscar Piastri era su único escolta (366).

Con el segundo lugar que consiguió Norris esta jornada mantenía el favoritismo para conseguir su primer título mundial, pese a la sorprendente victoria de Verstappen (Red Bull Racing), quien lo rebasó en la primera vuelta y terminó ganando la carrera.

Pero tras lo sucedido en las calles de la ‘ciudad del pecado’, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) detectó una irregularidad en ambos autos de McLaren.

Lo sucedido fue que en la revisión posterior a la carrera, la FIA encontró un mayor desgaste al permitido en la placa de madera que va debajo de los monoplazas, la cual mide 10 milímetros de grosor y con el roce con el asfalto solo está permitido que se gaste en 1 mm. como máximo.

En el caso del carro número 4 que corresponde al británico Lando Norris, el desgaste fue de 1,12 milímetros. Mientras que el del australiano Piastri fue de 1,26 mm.

Tras la penalización de la FIA, cambió el podio del Gran Premio de Las Vegas, que mantuvo Verstappen como ganador y en segundo lugar subió George Russell de Mercedes. El tercero terminó siendo Kimi Antonelli, también del equipo alemán.

Ahora, lo importante es que el actual tetracampeón de la F1 alcanzó en el campeonato de pilotos a Oscar Piastri con 366 puntos y quedó a solo 24 unidades de Norris.

Por delante solo restan el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi, que se correrán el próximo y siguiente fin de semana en medio oriente.

El primero de ellos tendrá carrera Sprint, por lo que quedan 58 puntos en juego para quien pueda ganar todo de aquí al cierre de la temporada.

