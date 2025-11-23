La Liguilla de Ascenso de la Primera B sigue avanzando y Deportes Concepción se instaló entre los cuatro mejores tras dejar en el camino a Deportes Antofagasta, desatando la ilusión en una ciudad que vuelve a vibrar como en sus mejores épocas.

El cuadro lila, con el Estadio Ester Roa como fortaleza y un público que siempre responde en masa, ahora se prepara para un duelo decisivo que podría marcar el punto de inflexión en su camino al retorno a la Primera División.

Con la semifinal en el horizonte, la misión es clara: convertir el coloso penquista en un hervidero y aprovechar el impulso para acercarse al sueño del ascenso.

Los hinchas lillas llegaran en masa a ver al club de sus amores | FOTO: Photosport

Deportes Concepción prepara un duelo de semifinal con ambiente de ascenso

Según informó el periodista Sergio Godoy de Cooperativa Deportes, el elenco de la Región del Bío Bío habría solicitado un aforo de 18 mil personas para el duelo ante Deportes Copiapó.

En este panorama, en Concepción ya se anticipa un ambiente de fiesta, con el estadio lleno, entradas agotadas rápidamente y un marco que confirmaría la enorme convocatoria de la escuadra que dirige Patricio Almendra.

Es por eso que la invitación ya está hecha: Collao quiere volver a rugir en la antesala de un ascenso que hoy se siente más posible que nunca.

