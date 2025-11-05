Se acabó la paciencia en el Germán Becker. La temporada 2025 de Deportes Temuco culminó de la peor manera: lejos del ascenso y asegurando apenas la permanencia en la Primera B, muy por debajo de las expectativas del proyecto encabezado por Marcelo Salas.

A comienzos de año, el mediocampista argentino Diego Buonanotte fue presentado como el fichaje estrella del “Pije”, uno de los “lujos” que el propio Salas se dio para pelear el tan anhelado regreso a Primera División. Su arribo generó ilusión entre los hinchas del cuadro de La Araucanía, que veían en el exUniversidad Católica una figura capaz de aportar experiencia, jerarquía y desequilibrio en los momentos claves.

Y en la cancha, el argentino cumplió con regularidad: disputó 29 de los 30 partidos posibles en el torneo, siendo uno de los jugadores más utilizados por Mario Salas y Esteban Valencia. Sin embargo, su aporte no alcanzó para revertir la opaca campaña del equipo, que volvió a quedar lejos de la lucha por el ascenso.

Diego Buonanotte convirtió cinco goles y aportó con siete asistencias en 29 partidos | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Salas deja en duda la continuidad de Buonanotte en Temuco

En paralelo, la dirigencia de Temuco ya comenzó a planificar el plantel 2026 con la intención de renovar piezas y apostar por un proyecto más ambicioso. En ese contexto, la continuidad de Buonanotte se transformó en una de las interrogantes más comentadas por los hinchas.

Consultado por el futuro del mediocampista, Salas fue claro en diálogo con el sitio Novena Pasión: “Buonanotte tiene contrato, pero no sabemos si va a continuar. No es una prioridad”, afirmó el exgoleador de la Selección Chilena.

Las palabras del “Matador” confirman que en Temuco se avecinan cambios profundos, y que el ciclo de Buonanotte en el sur podría llegar a su fin tras una temporada marcada más por la decepción colectiva que por el rendimiento individual.

En síntesis:

Pese a haber disputado 29 de los 30 partidos de la temporada, Diego Buonanotte no tiene asegurada su continuidad en Deportes Temuco.