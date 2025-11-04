Deportes Temuco salvó agónicamente del descenso. En la última fecha de la Primera B, el conjunto sureño logró zafar de la pesadilla de cualquier equipo: perder la categoría.

Sin embargo, ello no libró de críticas a Marcelo Salas. El presidente de la institución está en la mira de los hinchas por el desempeño en la última temporada, de las más complejas desde su arribo a la administración.

¿Qué tiene para decir el mandamás? Respondió sin filtro a los cuestionamientos que recibió en la paupérrima campaña. Entregó duros conceptos ante los medios de comunicación.

“Si no quiero subir (de división), no concentramos ningún partido, no viajamos en avión. Que viajen en bus 20 horas hasta Copiapó, como lo hacen muchos equipos”, señaló el timonel albiverde.

Luego, advirtió complicaciones financieras y agregó: “Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros (…) Ahora faltan 20 y otra vez los ponemos. También mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración”.

Marcelo Salas respondió a los cuestionamientos en su contra en Deportes Temuco. (Imagen: Photosport)

Marcelo Salas revela el futuro de Deportes Temuco

A su vez, el histórico exfutbolista explicó qué viene para la escuadra que lidera. Dejó en duda la continuidad de Arturo Sanhueza: terminó contrato y puede que abandone su cargo.

“No garantiza nada tener una plantilla más alta o más baja, hasta el miércoles vuelven los jugadores que tienen contrato mientras adaptamos. Veremos cómo armamos si tenemos noticias con el nuevo técnico“, detalló.

