Tras Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers: así queda la tabla de Primera B

Deportes Iquique logró un triunfo agónico 2-1 frente a Santiago Wanderers y escapó del pozo de la tabla de posiciones de Primera B tras ocho partidos sin conocer la victoria.

En un duelo electrizante y con varias jugadas de peligro ofensivo en ambas áreas, finalmente los Dragones Celestes consiguieron el triunfo en el minuto 90+1′ con anotación de Dylan Arias quien capturó un balón en el área tras centro de Iam González.

Antes, Axel Herrera a los 7 minutos había abierto la cuenta para los ‘Caturros’ con una jugada maradoniana: el volante agarró el balón, eludió tres rivales y sacó un violento remate para el 1-0 de los porteños.

Sin embargo, la alegría para el Decano duró poco. A los 9′, Iam González penetró en el área y sacó un remate que se metió por debajo de las manos del portero Raúl Olivares.

Iquique se quedó con los tres puntos ante Santiago Wanderers (Facebook).

¡La tabla de posiciones de Primera B!

De esta forma, Iquique y con el debut de José Cantillana en la banca obtuvo tres puntos de oro para salir de los últimos lugares: ahora los ‘Dragones Celestes’ llegaron a 9 puntos y quedaron en el 12° puesto. En tanto, Wanderers se estancó en la 6° ubicación con 15 unidades.

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En la próxima fecha, Deportes Iquique visitará a Deportes Santa Cruz, mientras que Santiago Wanderers será local frente a Deportes Temuco en el Estadio Elías Figueroa Brander de Playa Ancha.