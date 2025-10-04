Tres puntos de oro consiguió Deportes Copiapó al vencer en Santiago a Deportes Recoleta y con esto superó a Universidad de Concepción en la tabla de posiciones de la Primera B y se ilusiona con el ascenso a la serie de honor.

El único gol del encuentro fue obra de Thomas Jones, el que aprovechó un error defensivo del local para con olfato goleador vencer el arco del equipo del norte de la capital.

Así queda la tabla de posiciones

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Copiapó 26 12 9 5 33 16 17 45 2 Univ. Concepción 25 13 4 8 31 20 11 43 3 San Marcos 25 12 5 8 33 30 3 41 4 Santiago Wanderers 25 10 9 6 37 29 8 39 5 Concepción 26 11 5 10 36 32 4 38 6 Cobreloa 25 10 8 7 36 37 -1 38 7 Antofagasta 25 9 10 6 37 27 10 37 8 San Luis 25 9 8 8 27 29 -2 35 9 Rangers 25 7 12 6 28 28 0 33 10 Recoleta 26 8 9 9 25 30 -5 33 11 Magallanes 26 7 8 11 25 29 -4 29 12 Temuco 25 6 10 9 27 33 -6 28 13 Unión San Felipe 25 7 5 13 26 33 -7 26 14 Santa Cruz 25 6 8 11 27 35 -8 26 15 Curicó Unido 25 5 9 11 28 34 -6 24 16 Santiago Morning 25 7 7 11 19 33 -14 19

Así fue el gol de Deportes Copiapó