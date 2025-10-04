Tres puntos de oro consiguió Deportes Copiapó al vencer en Santiago a Deportes Recoleta y con esto superó a Universidad de Concepción en la tabla de posiciones de la Primera B y se ilusiona con el ascenso a la serie de honor.
El único gol del encuentro fue obra de Thomas Jones, el que aprovechó un error defensivo del local para con olfato goleador vencer el arco del equipo del norte de la capital.
Así queda la tabla de posiciones
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Copiapó
|26
|12
|9
|5
|33
|16
|17
|45
|2
|Univ. Concepción
|25
|13
|4
|8
|31
|20
|11
|43
|3
|San Marcos
|25
|12
|5
|8
|33
|30
|3
|41
|4
|Santiago Wanderers
|25
|10
|9
|6
|37
|29
|8
|39
|5
|Concepción
|26
|11
|5
|10
|36
|32
|4
|38
|6
|Cobreloa
|25
|10
|8
|7
|36
|37
|-1
|38
|7
|Antofagasta
|25
|9
|10
|6
|37
|27
|10
|37
|8
|San Luis
|25
|9
|8
|8
|27
|29
|-2
|35
|9
|Rangers
|25
|7
|12
|6
|28
|28
|0
|33
|10
|Recoleta
|26
|8
|9
|9
|25
|30
|-5
|33
|11
|Magallanes
|26
|7
|8
|11
|25
|29
|-4
|29
|12
|Temuco
|25
|6
|10
|9
|27
|33
|-6
|28
|13
|Unión San Felipe
|25
|7
|5
|13
|26
|33
|-7
|26
|14
|Santa Cruz
|25
|6
|8
|11
|27
|35
|-8
|26
|15
|Curicó Unido
|25
|5
|9
|11
|28
|34
|-6
|24
|16
|Santiago Morning
|25
|7
|7
|11
|19
|33
|-14
|19