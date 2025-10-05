Santiago Wanderers tenía que ganarle a Santiago Morning para seguir con la esperanza de ascender directamente a Primera División, pero lamentablemente para los intereses caturros sólo pudo rescatar un empate en su visita a la capital.

Todo comenzó muy bien para los de Valparaíso, porque a los 17 minutos de partido, Jorge Luna convirtió un gol olímpico.

La mesa estaba servida para Wanderers, más aún, con la expulsión de Kevin Campillay en el equipo local.

Sin embargo, el Chago batalló y obtuvo su premio en el minuto 73 cuando el formado en Universidad de Chile, Bryan Taiva decretó el empate.

En el epílogo del partido habrían más expulsiones, por el lado del local, vería la tarjeta roja Douglas Estay, en tanto Wanderers sufrió la expulsión de dos jugadores, Joaquín Silva y John Valladares, además de la del DT Domingo Sorace.

Tabla de Posiciones de la Primera B

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Univ. Concepción26144833211246
2Copiapó26129533161745
3San Marcos2612683431342
4Cobreloa2611873838041
5Santiago Wanderers26101063830840
6Concepción26115103632438
7Antofagasta2691073729837
8San Luis269982830-236
9Rangers2671272829-133
10Recoleta268992530-533
11Temuco2671092833-531
12Magallanes2678112529-429
13Curicó Unido2669113034-427
14Unión San Felipe2675142735-826
15Santa Cruz2668122837-926
16Santiago Morning2678112034-1420

