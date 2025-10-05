Santiago Wanderers tenía que ganarle a Santiago Morning para seguir con la esperanza de ascender directamente a Primera División, pero lamentablemente para los intereses caturros sólo pudo rescatar un empate en su visita a la capital.

Todo comenzó muy bien para los de Valparaíso, porque a los 17 minutos de partido, Jorge Luna convirtió un gol olímpico.

La mesa estaba servida para Wanderers, más aún, con la expulsión de Kevin Campillay en el equipo local.

Sin embargo, el Chago batalló y obtuvo su premio en el minuto 73 cuando el formado en Universidad de Chile, Bryan Taiva decretó el empate.

En el epílogo del partido habrían más expulsiones, por el lado del local, vería la tarjeta roja Douglas Estay, en tanto Wanderers sufrió la expulsión de dos jugadores, Joaquín Silva y John Valladares, además de la del DT Domingo Sorace.

Jorge Luna marca un gol olímpico para Santiago Wanderers

Tabla de Posiciones de la Primera B

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Univ. Concepción 26 14 4 8 33 21 12 46 2 Copiapó 26 12 9 5 33 16 17 45 3 San Marcos 26 12 6 8 34 31 3 42 4 Cobreloa 26 11 8 7 38 38 0 41 5 Santiago Wanderers 26 10 10 6 38 30 8 40 6 Concepción 26 11 5 10 36 32 4 38 7 Antofagasta 26 9 10 7 37 29 8 37 8 San Luis 26 9 9 8 28 30 -2 36 9 Rangers 26 7 12 7 28 29 -1 33 10 Recoleta 26 8 9 9 25 30 -5 33 11 Temuco 26 7 10 9 28 33 -5 31 12 Magallanes 26 7 8 11 25 29 -4 29 13 Curicó Unido 26 6 9 11 30 34 -4 27 14 Unión San Felipe 26 7 5 14 27 35 -8 26 15 Santa Cruz 26 6 8 12 28 37 -9 26 16 Santiago Morning 26 7 8 11 20 34 -14 20

El golazo olímpico de Santiago Wanderers