Santiago Wanderers tenía que ganarle a Santiago Morning para seguir con la esperanza de ascender directamente a Primera División, pero lamentablemente para los intereses caturros sólo pudo rescatar un empate en su visita a la capital.
Todo comenzó muy bien para los de Valparaíso, porque a los 17 minutos de partido, Jorge Luna convirtió un gol olímpico.
La mesa estaba servida para Wanderers, más aún, con la expulsión de Kevin Campillay en el equipo local.
Sin embargo, el Chago batalló y obtuvo su premio en el minuto 73 cuando el formado en Universidad de Chile, Bryan Taiva decretó el empate.
En el epílogo del partido habrían más expulsiones, por el lado del local, vería la tarjeta roja Douglas Estay, en tanto Wanderers sufrió la expulsión de dos jugadores, Joaquín Silva y John Valladares, además de la del DT Domingo Sorace.
Tabla de Posiciones de la Primera B
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Univ. Concepción
|26
|14
|4
|8
|33
|21
|12
|46
|2
|Copiapó
|26
|12
|9
|5
|33
|16
|17
|45
|3
|San Marcos
|26
|12
|6
|8
|34
|31
|3
|42
|4
|Cobreloa
|26
|11
|8
|7
|38
|38
|0
|41
|5
|Santiago Wanderers
|26
|10
|10
|6
|38
|30
|8
|40
|6
|Concepción
|26
|11
|5
|10
|36
|32
|4
|38
|7
|Antofagasta
|26
|9
|10
|7
|37
|29
|8
|37
|8
|San Luis
|26
|9
|9
|8
|28
|30
|-2
|36
|9
|Rangers
|26
|7
|12
|7
|28
|29
|-1
|33
|10
|Recoleta
|26
|8
|9
|9
|25
|30
|-5
|33
|11
|Temuco
|26
|7
|10
|9
|28
|33
|-5
|31
|12
|Magallanes
|26
|7
|8
|11
|25
|29
|-4
|29
|13
|Curicó Unido
|26
|6
|9
|11
|30
|34
|-4
|27
|14
|Unión San Felipe
|26
|7
|5
|14
|27
|35
|-8
|26
|15
|Santa Cruz
|26
|6
|8
|12
|28
|37
|-9
|26
|16
|Santiago Morning
|26
|7
|8
|11
|20
|34
|-14
|20