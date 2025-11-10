A pesar de todas la dificultades que afronta la división, la Liguilla del Ascenso de Primera B ya tiene todo definido para definir al segundo equipo que logre subir de categoría.

Y es que esta tarde se conoció la resolución del bullado ‘Caso Esteban Paredes’ en donde se buscaba quitarle los puntos obtenidos a Santiago Morning tras vencer en cancha a Cobreloa y Magallanes con el exjugador de Colo Colo en el banco sin tener la autorización para ello.

El cuadro ‘Microbusero’ apeló a dicha sanción y finalmente, esta jornada la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP publicó su resolución, donde en definitiva revocaron su decisión anterior.

La Liguilla de Primera B conoce todos los cruces tras la resolución del caso Esteban Paredes (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

“Atendido lo expuesto, tomando en consideración lo ya reflexionado y lo argumentado por los clubes intervinientes, este tribunal ha decidido revocar la sentencia en alzada de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 28 de octubre de 2025, dejándose sin efecto las sanciones deportivas y económicas aplicadas en aquella”, se lee en el escrito.

Con esto, los equipos que estaban a la espera ya conocen cuál será su suerte en la Liguilla: Copiapó queda finalmente segundo en la tabla y avanza directamente a semifinales. En tanto, Santiago Wanderers que esperaba rival, se medirá ante Cobreloa.

Cómo queda la programación de partidos de la Liguilla de Ascenso de Primera B

IDA

Martes 18 de noviembre 18:00, Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta, Ester Roa Rebolldo.

20:30 Rangers vs San Marcos de Arica, Bicentenario Iván Azócar Bernales

Sin programación Santiago Wanderers vs Cobreloa

Vuelta