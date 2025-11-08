El inicio de la esperada Liguilla de Ascenso sigue en el aire debido a la apelación presentada por Santiago Morning ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El elenco “microbusero” busca revertir la sanción de seis puntos y una multa de 500 UF por la presencia indebida de Esteban Paredes en la banca durante los partidos contra Magallanes y Cobreloa.

El dirigente del club, Luis Fáundez, confirmó que el proceso ya está en marcha y que la audiencia con la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina se llevará a cabo este lunes a las 19:00 horas, instancia que será clave para definir la tabla final del Campeonato de Primera B y, con ello, los cruces de la Liguilla.

“Se apeló ayer. Los puntos no tienen gran resultado positivo para el descenso que nos aplicaron injustamente, porque eso está relacionado con los nueve puntos que la misma Primera y Segunda Sala el año pasado debió descontar el año 24 y no el año 25”, explicó Fáundez con el medio En La Línea.

El dirigente expresó además su malestar por lo que considera una sanción desproporcionada, recordando que el ‘Chago’ alcanzó una cantidad de puntos que en condiciones normales, no debería haber significado el descenso.

“Es un caso resuelto, lo apelamos al TAS y no nos fue bien. Creo que fue muy injusta la sanción, con un plantel que logró 38 puntos y otros equipos lograron 30 o 35 y no están descendidos. En el caso nuestro, con 38 puntos estamos descendidos. Se ve injusto, pero así es el fútbol”, agregó el dirigente.

La liguilla aún no define sus llaves a la espera del fallo contra Santiago Morning (Photosport).

“No es culpa nuestra, es culpa de Magallanes y Cobreloa”

Finalmente Faúndez mostró cero preocupación por el retraso del inicio de la liguilla, culpando a Cobreloa y Magallanes por querer buscar los puntos en “secretaría”.

“No es culpa nuestra, es culpa de Magallanes y Cobreloa, que no habiendo ganado en cancha, pretendieron ganarme los puntos por secretaría, lo que ya se ha hecho una costumbre en los campeonatos de la ANFP en estos últimos tiempos, es cosa que mires para atrás tú las diferentes últimas fechas de la temporada 24, 23, 22, viene así la cosa, hay que modificar la reglamentación, no puede ser que medidas administrativas o medidas económicas justifiquen los resultados deportivos, los resultados deportivos nunca están ligados con el tema económico, que alguien no pagó a tiempo una cosa u otra, creo yo que debemos modificar la reglamentación y esa es una tarea de los encargados de reglamentación de la ANFP“, cerró.