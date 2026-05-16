Fútbol chileno hoy sábado 16 de mayo: Los partidos de la Liga de Primera 2026 y la Primera B

Este sábado sigue la acción del fútbol chileno y habrá varios partidos en las dos máximas categorías del balompié criollo.

El fútbol chileno no se detiene este sábado 16 de mayo de 2026 y habrá varios partidos a jugarse tanto en la Liga de Primera como en la Primera B, categoría que cuenta con más compromisos en este día.

La acción arrancará temprano con el compromiso entre Magallanes y Deportes Recoleta por la Primera B. Un poco después, Cobreloa buscará reponerse de la dura derrota sufrida ante Santiago Wanderers la semana pasada.

Católica visita a Limache en Quillota. | Foto: Photosport

En la máxima categoría del fútbol chileno, O’Higgins tendrá que recibir a una complicada Universidad de Concepción, mientras que Universidad Católica deberá visitar al sublíder Deportes Limache en el sintético de Quillota.

Así las cosas, este sábado 16 de mayo estará cargado de fútbol y los hinchas pueden estar desde el mediodía hasta bien entrada la noche a puro fútbol chileno que promete buen fútbol para esta jornada.

Liga de Primera

O’Higgins vs. Universidad de Concepción: 17:30hrs, TNT Sports y HBO MAX.

Deportes Limache vs. Universidad Católica: 20:00hrs, TNT Sports y HBO MAX.

Primera B

Magallanes vs. Deportes Recoleta: 12:30hrs, TNT Sports y HBO MAX.

Cobreloa vs. Deportes Copiapó: 15:00hrs, TNT Sports y HBO MAX.

Unión San Felipe vs. Rangers: 15:00hrs, TNT Sports y HBO MAX.

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers: 17:30 hrs, TNT Sports y HBO MAX.