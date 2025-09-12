Santiago Morning y Universidad de Concepción dieron inicio a la fecha 25 del Campeonato de Primera B en el estadio Municipal de La Pintana. Si bien ambos buscaron, no lograron anotar, por lo que el compromiso terminó en igualdad sin goles.

Universidad de Concepción llega a 43 puntos y sigue como líder del Campeonato de Primera B. Sin embargo, Deportes Copiapó hoy escolta con 41 puntos tendrá la gran oportunidad de recuperar el liderato en el ascenso.

Los dirigidos por Hernán Caputto recibirán a Deportes Antofagasta el lunes 15 de septiembre a las 20:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en el último compromiso de la fecha 25.

Por su parte, el Chago suma un punto que le permite llegar a 19, por ahora a cinco de Curicó Unido. El cuadro Microbusero es colista y hoy está descendiendo a la Segunda División.

Pos Equipo Pts DG 1 U. Concepción 43 +11 2 Copiapó 41 +16 3 Santiago Wanderers 38 +8 4 San Marcos 38 0 5 Antofagasta 36 +10 6 D. Concepción 35 +6 7 Cobreloa 35 -5 8 Recoleta 33 0 9 San Luis 32 -4 10 Rangers 30 -1 11 Temuco 28 -4 12 Magallanes 26 -5 13 Unión San Felipe 26 -6 14 Santa Cruz 25 -8 15 Curicó Unido 24 -4 16 Santiago Morning 19 -14

¿Qué viene para Santiago Morning y Universidad de Concepción en el Campeonato de Primera B?

Universidad de Concepción recibirá a Unión San Felipe el jueves 4 de octubre a las 19:00 en el estadio Ester Roa de Concepción por la jornada 26 del Campeonato de Primera B.

En tanto, Santiago Morning será local ante Santiago Wanderers el domingo 5 de octubre a las 15:00 en el estadio Municipal de La Pintana.