En medio del receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20 que se realizará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, estaba la intención en Cobreloa de disputar un partido amistoso con Colo Colo en el norte.

La idea era jugar el 28 o 29 de septiembre en el Estadio Zorros del Desierto y revivir esta clásica rivalidad que esta temporada no se pudo dar en Primera División, debido al descenso de los loínos en la temporada pasada.

Si bien hasta el momento este partido no había sido confirmado ni anunciado, tenía relación con la deuda del Cacique con los mineros de 150 mil dólares por lo que no se ha pagado por el pase de Ignacio Jara, lo data del 2020.

No se jugará el amistoso entre Cobreloa y Colo Colo

Pero en las últimas horas se desechó la opción de disputar este amistoso en Calama, luego de la asalblea ordinaria del club naranja, en la que informaron a los socios que no sería posible este compromiso.

Las razones que dieron son problemas de agenda y que la disputa legal por la deuda pasó a judialización.

Así lo informó este jueves el medio calameño PITV Noticias: “Durante la asamblea ordinaria realizada ayer en el Sindicato de Trabajadores de Codelco Chuquicamata, desde el club informaron a los socios que el amistoso no se iba a realizar por tema de agenda y que la lucha por los recursos pendientes pasó a una instancia de judicialización en tribunales civiles”.

Cobreloa desechó la posibilidad de jugar un amistoso con Colo Colo. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Cabe consignar que a diferencia de la Liga de Primera, la competencia en la Primera B se retomaría en la primera semana de octubre, donde Cobreloa buscará asegurar su cupo para la liguilla de ascenso.