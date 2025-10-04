Firme puntero en la Liga de Ascenso del fútbol chileno. Universidad de Concepción derrotó 2-1 a Unión San Felipe por la Fecha 26 de la Primera B y trepó a lo más alto de la tabla de posiciones.

En el estadio Ester Roa Rebolledo, el ‘Campanil’ se puso en ventaja antes de los 5 minutos tras un potente remate desde fuera del área de Iam González.

El 2-0 llegaría a los 23’ y sería el mismo Iam González quien aumentaría el marcado a través de un lanzamiento penal. Finalmente, el ‘Uní Uní’ descontaría tras anotación de Pablo Rodríguez a los 65’.

Arde la Primera B tras el triunfo de U. de Concepción (Photosport).

Con este resultado los dirigidos por la ‘Nona’ Muñoz se mantienen firmes en la cima de la Liga de Ascenso con 46 puntos y le sacó un cuerpo de ventaja a Deportes Copiapó.

En la próxima fecha, Universidad de Concepción recibirá de local a Curicó Unido el día domingo 12 de octubre a las 17:30 horas en el ex recinto de Collao.

Tabla de posiciones de Primera B