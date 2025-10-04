Firme puntero en la Liga de Ascenso del fútbol chileno. Universidad de Concepción derrotó 2-1 a Unión San Felipe por la Fecha 26 de la Primera B y trepó a lo más alto de la tabla de posiciones.
En el estadio Ester Roa Rebolledo, el ‘Campanil’ se puso en ventaja antes de los 5 minutos tras un potente remate desde fuera del área de Iam González.
El 2-0 llegaría a los 23’ y sería el mismo Iam González quien aumentaría el marcado a través de un lanzamiento penal. Finalmente, el ‘Uní Uní’ descontaría tras anotación de Pablo Rodríguez a los 65’.
Con este resultado los dirigidos por la ‘Nona’ Muñoz se mantienen firmes en la cima de la Liga de Ascenso con 46 puntos y le sacó un cuerpo de ventaja a Deportes Copiapó.
En la próxima fecha, Universidad de Concepción recibirá de local a Curicó Unido el día domingo 12 de octubre a las 17:30 horas en el ex recinto de Collao.