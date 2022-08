La Selección Chilena, con Eduardo Berizzo, tiene importantes desafíos de cara al próximo Mundial de 2026 y, además, en los compromisos amistosos que sostendrá La Roja ante Marruecos en España y contra Qatar en Austria. Para ello, el Toto está realizando varios microciclos de trabajo en Juan Pinto Durán con jugadores de la Primera División y la Primera B.

En el último proceso desarrollado, Berizzo se fijó en la nueva joya de la Primera B: el zaguero de Deportes Temuco, Vicente Concha, quien se ganó su puesto en el cuadro albiverde de Marcelo Salas y se dio el gusto de anotar un gol a Colo Colo en la Copa.

"Ha sido un buen año para mí. He podido jugar harto este año y he tenido oportunidad de rendir en Temuco. Eso es importante para mí (...) Sobre el gol a Colo Colo, son momentos que uno atesora, aunque en esa llave nos tocó perder. Uno se apena por el resultado, pero piensa en lo que te tocó vivir y lo que uno quiere para adelante. Fue un lindo gol, aunque el marcador no fue el esperado", expresó Concha en diálogo con BolaVip.

Vicente Concha se formó en la Unión Española y no tuvo chances de actuar en la Furia Roja. En 2021, la promesa de la Primera B llegó a Temuco y se ganó su espacio. Esta temporada ya suma 16 partidos y un gol. Además, su biotipo, de 1.94 centímetros convenció a Berizzo para su citación a trabajar con La Roja.

Vicente Concha -derecha- es uno de los jugadores con más proyección en la Primera B a los 20 años (Agencia Uno)

Impresionado

Vicente Concha se presentó en Juan Pinto Durán, luego de su participación con Deportes Temuco ante Fernández Vial en Concepción. Durante tres días, el espigado zaguero de la Primera B se colocó a disposición del cuerpo técnico de Eduardo Berizzo y proyecta su ilusión para lo que viene con la Selección Chilena.

"Fue un honor estar en la Selección y la nominación fue algo lindo para mí y para mi familia. La verdad que fue una linda semana, una gran experiencia. Son momentos lindos que uno puede vivir. Me trataron increíble, desde el primer minuto que llegué me sentí como en casa. Estoy muy feliz por todo eso", reveló Concha.

Además, el defensa comentó sobre la rigurosidad del trabajo de Berizzo y todo su cuerpo técnico en la Selección, que tiene partidos en la Sub 23 ante Perú en Iquique y los amistosos de la adulta en Europa antes del Mundial de Qatar.

"Es una persona espectacular y muy cercana al jugador. Estuvo siempre preocupado de todo y de lo que hay que mejorar en forma individual y grupal. Lo que más me impresionó fue la intensidad de los trabajos, ya que le gusta hacer todo el juego a un toque. Nada puede fallar. Eso le gusta mucho. Nos decía que siempre hay que estar pendientes, cerrando los espacios, yendo para delante. Le gusta el juego ofensivo”, confesó Concha a BolaVip.