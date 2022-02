Guarello y la opción de Gustavo Quinteros en La Roja: "No lo veo que se vaya de Colo Colo, quiere ser campeón"

Gustavo Quinteros se transformó en un entrenador con trayectoria en el fútbol chileno: campeón con Universidad Católica el 2019 en el Campeonato y la Supercopa, luego en su regreso el 2020 fue fundamental para la salvación de Colo Colo, mientras que en el 2021 peleó el torneo con el Cacique, además levantó la Copa Chile. Este currículum, sumado a su experiencia en otros clubes, más las selecciones de Bolivia y Ecuador lo ponen como un candidato natural a La Roja.

Juan Cristóbal Guarello advierte que la prioridad del DT es levantar el título de Primera División con el equipo albo: "Antes de que termine esta temporada no lo veo que se vaya de Colo Colo, creo que quiere ser campeón acá", expresó en Los Tenores de ADN.

El periodista asegura que la Federación tendrá que hacer una gran inversión por el santafesino: "Lo otro es que si se lo van a llevar en la selección, van a tener que poner mucha plata. Para Quinteros es un salto, porque no es lo mismo dirigir la selección de ecuador en ese momento que Chile que siempre se supone que acá siempre hay plata".

Otro tema que menciona el profesional es el grupo de futbolistas: "El también va evaluar si le conviene, qué jugadores va a tener, si después va ir a la Copa América y va a caer en la primera rueda, que ya no va a estar Vidal, que Bravo, que no se que,. Lo va a resolver con calma, pero lo primero que quiere es hacer algo en Colo Colo, algo más importante más de lo que hizo el año pasado. Veremos", agrega.

Guarello considera que Quinteros "es un tipo que conoce el medio" y lo ve capacitado "para esta transición". No obstante, prefiere otro tipo de entrenador: "Si tu quieres dar el salto, me traería un técnico europeo, un argentino con hambre que se venga mostrando", opina.

"La idea de un técnico europeo no es mala para que maneje la transición, para que vaya formando una selección. Necesariamente hay que hacer un cambio, porque no es que los que vienen abajo le puedan quitar el puesto a los de arriba, los de arriba ya no van a estar, va a haber un momento muy complicado", cierra.