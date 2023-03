El King Arturo Vidal no hizo la mejor de las presentaciones ante Paraguay en el día de ayer, situación que motivó a un mundialista con La Roja en España 1982 a pedirle que se de cuenta de que ya no está para defender el escudo de la Selección Chilena.

Mundialista con La Roja le cuelga las botines a Arturo Vidal: "Debe darse cuenta que ya no está para la Selección Chilena"

La Selección Chilena derrotó a Paraguay por 3-2 en el día de ayer en un compromiso que, en el segundo tiempo, fue una prueba de carácter para los dirigidos por Eduardo Berizzo que se antepusieron a la adversidad y remontaron un resultado adverso.

Pese a la victoria, no todo es color de rosas en La Roja ya que Juan Carlos Letelier, histórico mundialista con Chile en 1982, no sacó muchas cosas en limpio y así lo dejó ver en diálogo con Bolavip Chile.

“Yo creo que más que salvarse Eduardo Berizzo, ante Paraguay quedó claro que esta selección no tiene un esquema de juego definido, un juego ideal donde demostremos que estamos trabajando e independiente que tiene pocos días para entrenar con los jugadores, no mostró nada”, dijo.

Vidal no hizo un buen partido ante Paraguay. | Foto: Agencia UNO

Letelier le colgó los botines a Arturo Vidal: “De los nueve partidos que ha tenido, los mejores 45 minutos que ha tenido fue el segundo tiempo, para mí es lo mejor que hemos visto, y de una vez por todas hay jugadores que deben dar un paso al costado, vi a un Vidal y puedo pensar que ya no está para el nivel de selección, él debe darse que ya no está para la selección”.

El otrora mundialista también habló de la Alexis-dependencia que hay en La Roja: “La Selección no apareció hasta que ingresó a la cancha el referente de la Generación Dorada, no podemos quedarnos con eso, ahí parten los problemas de la Roja. Más allá de la gran actuación de Alexis, no podemos depender de un jugador que tiene 34 años, a pesar de que está su mejor nivel, la selección es de todos y es un conjunto, y hoy dependemos de Alexis, demos gracias que está en su mejor momento y que es profesional, él lo dice y lo demuestra”.

En el cierre y como viene siendo la tónica, mostró loas para un Alexander Aravena que la descosió, pero pide ojo: “Ver a Aravena como jugador de recambio, se vio un jugador con personalidad, y ahora viene lo difícil, que es mantenerse”, remató.