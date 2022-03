Mucho se ha hablado durante las últimas semanas acerca de la continuidad que tendrá la denominada Generación Dorada en un futuro cercano en la Selección Chilena. Si bien la Roja todavía tiene chances de ir al Mundial de Qatar 2022, el final de algunos jugadores con la camiseta del Equipo de Todos comienza a estar cada vez más cerca.

Dos de ellos son, Gary Medel y Arturo Vidal ,podrían estar viviendo su despedida ante Uruguay, aunque muchos jugadores históricos de la Roja no piensan eso.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de la Roja y estar en el proceso inicial de la Generación Dorada, es Pablo Contreras. El ex defensor central de Colo Colo conversó con Las Últimas Noticias acerca del futuro de ambos jugadores.

"Son jugadores irrepetibles, estuvieron más de una década dándonos alegrías tremendas. Sería ingrato que no tuvieran la chance de no poder continuar y estar nuevamente en un Mundial. Pero lamentablemente la clasificación no se perdió ante Brasil, sino que antes debido a las irregularidades", comenzó diciendo el ex zaguero.

"Pero en cualquier caso, no creo que esta sea la despedida. Arturo (Vidal) y Gary (Medel) ya lo manifestaron: quieren seguir en la Selección Chilena. Me parece viable porque además de tener el carácter y respeto, siguen con el hambre y fuerza", remarcó Contreras.

"La edad no pesa. Siguen siendo jóvenes, participan en las mejores ligas y clubes del mundo. Tienen derecho a seguir soñando", concluyó.