El mercado de fichajes en el fútbol chileno todavía no comienza, y la Universidad de Chile ya empieza a evaluar alternativas para reforzar distintos puestos de cara a la temporada 2026, uno de ellos es el del arquero.

Con Cristopher Toselli llegando al final de su contrato y la opción de continuidad aún en duda, los azules buscan asegurarse un portero de nivel que pueda competir con Gabriel Castellón en el torneo local y en la Copa Libertadores.

Según informó el periodista Manuel de Tezanos, Sebastián “Zanahoria” Pérez, meta de Palestino, aparece como una opción real para la U, y estaría incluso en un 90 por ciento listo para sumarse al CDA.

Zanahoria Pérez suena con fuerza en la U | FOTO: Pier Giorgio/Photosport

¿Cristopher Toselli a Palestino y Sebastián Pérez a la U?

Esta situación motivó al exportero Nicolás Péric, en el programa Pauta de Juego, a proponer una idea que beneficie tanto a los Árabes como a los Azulez.

“¿Y si Toselli va a Palestino? Le calza perfecto y a la U el Zanahoria. Yo creo que Toselli puede jugar un año más, que cuando le tocó jugar anduvo bien, puede jugar en Palestino si Zanahoria Pérez va a la U”, comentó.

“Hacer un trueque me parece bien. No me parece una mala opción de Toselli en Palestino y Pérez en la U”, cerró Péric.

En síntesis…

Universidad de Chile busca reforzar su arco de cara a la temporada 2026 ante la posible salida de Cristopher Toselli.