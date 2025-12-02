Chile ya tiene todo listo para su decisivo duelo de este martes ante Paraguay, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. La Roja saltará a la cancha del Estadio El Teniente de Rancagua con la obligación de ganar, sabiendo que sólo un triunfo mantiene intactas sus opciones de clasificar al Mundial Femenino 2027.

Con ese objetivo en mente, el entrenador Luis Mena decidió mover las piezas y realizar modificaciones respecto al equipo que cayó en su visita a Perú. El técnico busca mayor solidez y más claridad ofensiva para un partido que promete ser tenso y altamente competitivo.

El Teniente será nuevamente el fortín donde Chile espera hacerse fuerte ante su gente. El apoyo del público será clave para empujar a una selección que ha tenido un rendimiento irregular, pero que mantiene viva la ilusión de recuperar puestos en la tabla.

Paraguay, por su parte, llega con la intención de complicar las aspiraciones chilenas y sabe que un buen resultado puede cambiar el panorama del grupo. Será un choque de alto voltaje, donde La Roja deberá mostrar carácter, concentración y eficiencia si quiere seguir soñando con la gran cita mundialista.

La formación de La Roja para enfrentar a Paraguay por la Liga de Naciones femenina

Para este esperado duelo, Chile forma con: Christiane Endler; Anaís Cifuentes, Fernanda Ramirez, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Nayadet López Opazo, Millaray Cortés, Ámbar Figueroa, Yanara Aedo; Sonya Keefe y Vaitiare Pardo.

DATOS CLAVE

