Universidad de Chile tiene expectantes a todos sus hinchas en el mercado de fichajes. El cuadro azul se alista a definir salidas e incorporaciones, en un período en el que los rumores son pan de cada día.

Al menos, así lo expresó Héctor “Tito” Awad en conversación con BOLAVIP Chile: aseguró que hay un jugador que está sonando en el club de sus amores por puro movimiento de representantes.

¿A quién se refirió el periodista y apasionado seguidor de la U? Aludió al caso de Sebastián “Zanahoria” Pérez. El comunicador le bajó el dedo al portero de 34 años, ya que no es de su gusto.

“Yo creo que eso, la U tiene que salir a mentir todas estas cosas o ratificarlas. No podemos seguir con esta historia del silencio. Hay muchos arqueros que se pueden traer”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Yo el otro día decía que me gusta el de Álvarez Italiano (Tomás Ahumada), me gusta el Nacho González, me gusta (Rodrigo) Odriozola de Huachipato”.

Tito Awad no quiere a Sebastián Pérez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Le dice que NO a Sebastián Pérez en Universidad de Chile

Finalmente, Tito Awad entregó sus argumentos futbolísticos para rechazar al portero mencionado. No lo convence a nivel deportivo, por lo que llamó a no considerarlo en los azules.

“Es un arquero que no da garantía, lo encuentro un buen arquero, pero no sé, no lo veo como un gran arquero para apurar a (Gabriel) Castellón“, concluyó el reconocido fanático de Universidad de Chile.

En resumen: