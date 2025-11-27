Universidad de Chile ha hecho mucha noticia en las últimas horas sobre lo que será su mercado de pases para la temporada 2026, en la que a pesar de que este 2025 aún no finaliza, la dirigencia ya empieza a ver nombres para poder reforzar su plantel.

Sobre esta misma situación, un tremendo bombazo fue el que se lanzó en el mundo azul, en la que se destapó que una importante figura del fútbol chileno estaría muy cerca de ser refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada que se avecina.

Este sería el portero nacional, Sebastián Pérez, quien dejaría el arco de Palestino para encaminar su llegada al arco de la U y pelear el puesto con Gabriel Castellón para el 2026.

Dicha información fue destapada por el periodista Manuel de Tezanos, quien dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports señaló que el ‘Zanahoria’ tendría todo encaminado para ser el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

Pérez estaría cerca de la U para el 2026 | Foto: Photosport

“Yo tengo información de que Pérez va a la U, muy probable que vaya a la U, más de un 90%”, declaró.

Las próximas horas sin duda serán importantes para poder conocer más detalles de lo que podría ser este posible fichaje, el que sin duda impactaría a muchos, en caso de concretarse

Hoy en día el golero de 34 años se encuentra en recuperación tras una inesperada lesión que le significó ser operado tras una fractura de antebrazo, la que lo deja fuera de lo que resta de este 2025.

En Síntesis…