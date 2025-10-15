En la Selección Chilena se trabaja en lo que es un nuevo entrenador para dar comienzo a un ciclo renovado pensando en lo que son las próximas Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América, en la que por esto, ya varios nombres han aparecido como opción el ‘La Roja’.

Sobre este tema, el periodista nacional, Danilo Díaz tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN y dio a conocer a un gran candidato para tomar el mandato de la Selección Chilena, en la que propuso al entrenador de la Universidad de Chile: Gustavo Álvarez.

“Lo que hizo Gustavo Álvarez y ese es su mérito y lo que a mí juicio me gustaría que fuera un candidato para la selección nacional es que él valoriza a los jugadores, él potencia a los futbolistas, él mejora jugadores”, parte señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ destacó de las grandes cualidades que tiene el hoy estratega azul, en la que remarca que ha demostrado su gran trabajo en el fútbol chileno con el levantamiento de rendimientos de varios jugadores y su gran manera de dirigir, la que ha dado resultados en Chile.

Álvarez es un candidato para Díaz en La Roja | Foto: Photosport

“Jugadores que nosotros veíamos con más defectos que virtudes, que lo veíamos como insinuaciones, que lo veíamos con un potencial y un cierto techo, con este entrenador y su sistema de trabajo, metodología y forma de conducir, dieron un salto y levantaron”, declara.

Díaz pone sus fichas por Álvarez

Concluyendo, Díaz evidencia que el sistema de trabajo de Gustavo Álvarez calza perfecto en lo que es el fútbol chileno, en la que por aquello lo propone como un gran nombre para poder tomar el mando de la banca de la Selección Chilena.

“El futbolista chileno se acostumbró a un sistema de trabajo, cree en una manera de trabajar, una forma que le da seguridad para enfrentar la exigencia internacional y por eso me parece que Álvarez es un nombre que corre en punta y está ahí en la discusión”, cerró.