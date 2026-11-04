El entrenador Nicolás Córdova dio a conocer la lista con los 26 convocados para los amistosos contra Colombia de la fecha FIFA de noviembre.

Este miércoles se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los partidos amistosos contra Colombia de la próxima fecha FIFA de noviembre, donde La Roja visitará Cali y luego recibirá a los cafetaleros en Santiago.

El entrenador Nicolás Córdova confirmó a los 26 nombres que estarán presentes en este ciclo, donde la lista trae un par de sorpresas, jugadores que no estuvieron en la gira por Norteamérica y ahora vuelven al Equipo de Todos.

Estos son el defensa Guillermo Maripán del Internacional de Porto Alegre, el volante Williams Alarcón de Boca Juniors y el delantero Clemente Montes de Universidad Católica.

También fue considerado el puntero Emiliano Ramos de Everton de Viña del Mar, que había sido citado otras veces al combinado nacional.

Por el lado de las ausencias en comparación a la citación de octubre, no aparecen esta vez Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Francisco Salinas, Matías Sepúlveda, Marcelino Núñez que dejó la concentración la vez pasada y Leandro Hernández que está lesionado.

Revisa la nómina a continuación:

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC (GAL)

Brayan Cortés – Argentinos Jrs. (ARG)

Christian Bravo – Huachipato (CHI)

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DEFENSAS

Paulo Díaz – Atlanta United (USA)

Benjamín Kuscevic – Toronto FC (CAN)

Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre (BRA)

Iván Román – Colo-Colo (CHI)

Jonathan Villagra – Colo-Colo (CHI)

Felipe Faúndez – O’Higgins (CHI)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Diego Ulloa – Colo-Colo (CHI)

VOLANTES

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Williams Alarcón – Boca Juniors (ARG)

Felipe Loyola – Pisa (ITA)

Felipe Méndez – Colo-Colo (CHI)

César Pérez – Defensa y Justicia (ARG)

Vicente Pizarro – Rosario Central (ARG)

Agustín Arce – Universidad de Chile (CHI)

Nils Reichmuth – FC Thun (SUI)

DELANTEROS

Lucas Cepeda – Elche CF (ESP)

Maximiliano Gutiérrez – FC Dinamo Moscú (RUS)

Clemente Montes – Universidad Católica (CHI)

Darío Osorio – Crystal Palace (ING)

Emiliano Ramos – Everton (CHI)

Ben Brereton – Sheffield United (ING)

Gonzalo Tapia – Columbus Crew (USA)

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¿Cuándo son los partidos de Chile vs. Colombia?

El primer partido amistoso entre Chile y Colombia será el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. La revancha se jugará el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago.