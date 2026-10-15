El actual entrenador de Gallos Blancos en México se refirió a la opción de asumir el fierro caliente en la Selección Chilena.

Esteban González vive uno de los mejores momentos de su carrera como entrenador tras su destacada campaña al mando de Querétaro en México. El técnico chileno campeón el año pasado con Coquimbo Unido, tiene a los Gallos Blanco peleando los primeros puestos en el Apertura de la Liga MX.

En medio de este buen momento, el ‘Chino’ se refirió a la posibilidad de asumir en la Selección Chilena, que busca un entrenador para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030. El exfutbolista reconoció que dirigir a La Roja es un sueño, aunque descartó candidatearse públicamente.

En conversación con ESPN, el Chino aseguró que hasta ahora no ha recibido contactos desde la ANFP y dejó una frase que marca su postura frente a la búsqueda del próximo seleccionador nacional. “Desconozco los nombres que han dado. Particularmente a mí no me ha contactado absolutamente nadie. Soy súper respetuoso de los procesos, pero sí soy un convencido de que cuando alguien te quiere, te va a buscar”, señaló.

MEXICO CITY, MEXICO – AUGUST 16: Esteban Gonzalez head coach of Queretaro looks on prior to the 4th round match between Pumas UNAM and Queretaro as part of the Torneo Apertura 2026 Liga MX at Estadio Olimpico Universitario on August 16, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

El entrenador también reconoció que la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena es una ilusión que cualquier técnico nacional puede tener. “Tuve la fortuna de llegar a un país donde se organizaba el Mundial y fui a ver partidos. Claramente uno se proyecta: qué lindo sería, primero como jugador, cantar el himno nacional de tu país; imagínate como entrenador. Claramente tú dices: ¿cómo no me gustaría dirigir a la Selección?”, confesó.

Sin embargo, González fue enfático en que no pretende instalar su nombre entre los candidatos. “No por una nota o por una entrevista me voy a candidatear. Eso lo dejo absolutamente claro. Repito: cuando a ti te quieren, te van a buscar. Sería muy irrespetuoso e irresponsable de mi parte cambiar el foco en este presente. Estamos con el 100% de nuestra energía acá en Gallos Blancos”, concluyó.

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En síntesis…