El presidente de la Federación de Fútbol de Chile no ocultó su deseo que este nombre asuma la dirección técnica de La Roja.

Este lunes la Selección Chilena sumó un nuevo sponsor de cara al proceso clasificatorio para el Mundial 2030, donde el Banco Falabella se convirtió en la nueva casa financiera de La Roja.

El anfitrión del evento que se realizó en Quilín fue el propio presidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), Pablo Milad, quien va de salida pero que de todos modos está dejando todo avanzado para el próximo ciclo.

En la instancia, el ex timonel de Curicó Unido conversó con los medios, donde una vez más fue consultado por el nombre de Manuel Pellegrini para asumir como entrenador de la Selección.

Ante aquello, Milad se mostró muy abierto a esta posibilidad, indicando que es el gran favorito para que tome las riendas del Equipo de Todos, aunque será una decisión netamente del Ingeniero.

“Yo me alegro que le esté yendo bien a Manuel Pellegrini, porque es un embajador de nuestro país. Para nosotros sería ideal, como chileno digo, sería ideal que él estuviera a cargo de la selección, aplicando su experiencia, su bagaje internacional y la diversidad de jugadores que ha tenido con diferentes características y la sincronización de equipo que él tiene, en lo táctico, en lo físico con los jugadores y la motivación que lo caracteriza también para llevar a los equipos a un muy buen nivel”, comenzó declarando.

“Para nosotros sería maravilloso que viniera, pero es una decisión de él el día de mañana y también una decisión de los directivos que asuman la Federación”, añadió.

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Las flores de Pablo Milad a Manuel Pellegrini

Finalmente, el ex Intendente del Maule llenó de flores a Pellegrini, señalando que es el mejor entrenador en la historia de Chile y de Sudamérica.

“Yo creo que siempre va a tener las puertas abiertas, por la calidad profesional, es el mejor técnico sudamericano, es el mejor técnico chileno de la historia y es uno de los mejores del mundo”, cerró.

Cabe recordar que Manuel Pellegrini tiene contrato vigente con el Real Betis hasta junio de 2027 y a sus 73 años debe decidir qué desea para su futuro.