El presidente del elenco bético, Ángel Haro, abordó la situación contractual del 'Ingeniero' dejando abierta la puerta a una inminente renovación.

Manuel Pellegrini atraviesa uno de los mejores momentos al mando del Real Betis. El ‘Ingeniero’ sigue acumulando elogios por el rendimiento del elenco verdiblanco y su nombre ya se instala entre los más destacados de la historia del club. Sin embargo, su futuro comienza a generar interrogantes en medio de las expectativas de la Selección Chilena por contar con él.

El entrenador chileno tiene contrato vigente hasta junio del próximo año y, por ahora, no existe una definición sobre su continuidad. En la antesala del choque ante Borussia Dortmund por la Champions League, el presidente del Betis, Ángel Haro, abordó la situación de Don Manuel.

“Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Creo que estamos ante, si no el mejor, casi seguro estaría entre los dos mejores entrenadores de la historia del club”, expresó el dirigente.

SEVILLE, SPAIN – OCTOBER 11: Manuel Pellegrini, Manager of Real Betis Balompie, looks on before the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Betis Balompie and CA Osasuna at Estadio La Cartuja on October 11, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

La señal del Betis sobre la renovación de Pellegrini

Haro también se refirió a una eventual reunión para negociar la renovación del entrenador, aunque evitó entregar plazos o confirmar cuándo comenzarán las conversaciones. Sus palabras dejan abierta la posibilidad de que el chileno siga al mando del equipo español más allá de la próxima temporada.

“Hay como digo, un trato excelente, y cuando tenga que llegar eso (reunión por el futuro), llegará. Lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora, sentándonos de manera correcta y con el aprecio mutuo que tenemos”, señaló.

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La postura del presidente bético representa una señal de continuidad para el proyecto de Pellegrini en España y mantiene la incertidumbre respecto a una eventual llegada del Ingeniero a La Roja. “Desde luego es el mejor momento desde que yo estoy de presidente. Estamos probablemente en el momento más estable de la historia del Betis”, cerró.