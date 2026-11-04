El caso de violación grupal ocurrido en 2021 abrió una nueva arista legal. Un requerimiento de Contraloría al IND exige medidas sancionatorias contra el elenco de Calama.

Cobreloa enfrenta un nuevo problema institucional a raíz del caso de violación grupal ocurrido en la Casa Naranja en 2021. Un requerimiento formal dirigido al Instituto Nacional de Deportes (IND) exige que se apliquen medidas fiscalizadoras y sancionatorias contra Cobreloa SADP por el eventual incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 20.019 y el Decreto Supremo N.º 22.

El documento toma como antecedente el Dictamen N.º OF186512N26 de la Contraloría General de la República, que abrió un nuevo frente para la institución loína. La controversia apunta a la implementación del protocolo de prevención y sanción de conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en organizaciones deportivas.

Según los antecedentes del requerimiento, Cobreloa no habría implementado dicho protocolo dentro del plazo legal o habría regularizado su situación de manera extemporánea. Además, se plantea que una eventual actualización tardía no libera al club de las responsabilidades que podrían existir por el período en que estuvo incumpliendo la normativa.

Cobreloa arriesga ser “eliminado”

Entre las medidas solicitadas al IND se encuentra la formulación de los cargos correspondientes y la evaluación de una eventual eliminación de Cobreloa del Registro Público de Organizaciones Deportivas Profesionales.

Esta última posibilidad representa uno de los escenarios más delicados para el cuadro de Calama, ya que podría comprometer su continuidad institucional en el fútbol profesional chileno. Sin embargo, no se trata de una desafiliación automática, sino de una medida que deberá ser evaluada por los organismos competentes.

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La ofensiva institucional también llegó al Congreso. El requerimiento ofició a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre los antecedentes y solicite explicaciones al Instituto Nacional de Deportes respecto de las acciones fiscalizadoras y sancionatorias que adoptará.

Un nuevo problema institucional para Cobreloa

El objetivo de estas gestiones es que el IND ejerza sus facultades y determine si existieron incumplimientos y responsabilidades por parte de la sociedad anónima deportiva que administra al club.

Así, el caso de la Casa Naranja suma un nuevo capítulo y que podría ser una amenaza para la continuidad de Cobreloa en el fútbol chileno. Con la Contraloría ya pronunciada y el IND bajo requerimiento, el futuro administrativo del conjunto loíno queda contra las cuerdas.