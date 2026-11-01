Tras el Clásico Universitario: este resultado necesita Colo Colo ser campeón de la Liga de Primera

Tras la derrota de la U ante la UC en el Claro Arena, el gran ganador fue Colo Colo que está a un triunfo de coronarse campeón del fútbol chileno.

Colo Colo fue el gran ganador tras el Clásico Universitario. El Cacique quedó con el camino despejado para conquistar anticipadamente la estrella 35 de su historia, luego de la derrota 1-0 de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el Claro Arena. Un resultado que prácticamente le pone fin a la lucha por el título.

El Cacique había hecho su tarea el viernes, cuando goleó por un contundente 6-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental. Con ese resultado, los albos alcanzaron los 58 puntos y mantuvieron una ventaja de diez unidades sobre Universidad de Chile, su principal perseguidor.

Sin embargo, el desenlace del clásico entre cruzados y azules era determinante para conocer las posibilidades de celebración en la próxima jornada. Finalmente, la UC se impuso ante el equipo de Fernando Gago y dejó a los universitarios con 48 unidades, cuando solamente quedan cuatro fechas para el término de la Liga de Primera.

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón?

El escenario es bastante claro para el equipo de Fernando Ortiz: necesita derrotar a Ñublense el próximo domingo para conquistar matemáticamente el título.

Si consigue los tres puntos en Chillán, Colo Colo llegará a 61 unidades, una cifra que Universidad de Chile ya no podrá alcanzar, considerando que su máximo puntaje posible es de 60 puntos.

Publicidad

De esta manera, el Cacique tendrá la posibilidad de celebrar su estrella 35 el próximo domingo 8 de noviembre, cuando visite a los Diablos Rojos en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

El encuentro está programado para las 15:00 horas y podría convertirse en una jornada histórica para los hinchas albos, que esperan celebrar una nueva corona del fútbol chileno.

Tabla de posiciones tras U. Católica vs. U. de Chile

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 26 18 4 4 57 29 28 58 2 U. de Chile 26 14 6 6 45 21 24 48 3 U. Católica 26 14 4 8 53 37 16 46 4 Everton 25 11 6 8 41 31 10 39 5 Palestino 25 11 5 9 39 36 3 38 6 Limache 25 11 4 10 46 37 9 37 7 Huachipato 26 10 6 10 35 40 -5 36 8 Coquimbo 26 10 5 11 38 36 2 35 9 Ñublense 26 9 8 9 30 39 -9 35 10 La Serena 26 8 10 8 39 42 -3 34 11 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 O’Higgins 26 9 4 13 30 39 -9 31 13 Audax Italiano 25 7 9 9 28 33 -5 30 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 U. de Concepción 26 6 5 15 19 47 -28 23 16 U. La Calera 26 5 6 15 23 43 -20 21