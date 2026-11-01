El goleador de Universidad Católica continuó con los festejos a través de redes sociales tras vencer por 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena.

Este domingo Universidad Católica se quedó con la edición número 203 del clásico universitario, al vencer por 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Los Cruzados festejaron con todo el trabajado triunfo en la precordillera, que por momentos se puso muy caliente y hasta hubo un enfrentamiento entre ambos equipos sobre el final.

Tras la victoria de la UC, su capitán y goleador, Fernando Zampedri, continuó las celebraciones a través de redes sociales, publicando en Instagram una fotografía con todo el plantel de La Franja en la cancha del ex San Carlos de Apoquindo, lo que acompañó de un mensaje que hace juego con los cánticos de los hinchas esta jornada en Las Condes.

Estos apuntaron a la falta de estadio propio de los azules, lo que constantemente ha sido utilizado para las burlas de los archirrivales de la U.

“Qué PRIVILEGIO nuestro ESTADIO. Los tres puntos en casa, con nuestra gente”, partió escribiendo Zampedri con letras mayúsculas entremedio.

“Esto es Católica, fue una fiesta, gracias cruzados y cruzadas por el aguante de siempre”, completó en la publicación.

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Cabe recordar que el Toro disputó todo el partido y se enfrascó en varias discusiones con los defensas de la visita. Terminó con tarjeta amarilla.

Si bien el argentino nacionalizado no anotó esta jornada, está cómodamente en el primer lugar de los máximos anotadores del torneo, con 27 conquistas y encaminado a ser el heptagoleador de la liga chilena.