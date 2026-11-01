Tras U. Católica vs. U. de Chile: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Universidad Católica celebró en el Clásico Universitario y derrotó 1-0 a Universidad de Chile por la fecha 26 de la Liga de Primera. La escuadra precordillerana logró un triunfo clave.
Con gol de Clemente Montes en el minuto 4, el conjunto dirigido por Daniel Garnero se impuso sobre su histórico archirrival en el Claro Arena. Ello impacta en la tabla de posiciones.
Debido a este marcador, Universidad Católica se mantiene en el tercer lugar, pero alcanza las 46 unidades. En tanto, Universidad de Chile aún conserva el segundo puesto, pero se estanca en los 48 puntos.
Cabe consignar que ambas instituciones luchan por el cupo Chile 2, el que se le otorga al equipo que termine la campaña en el segundo casillero: tal club clasificará directamente a fase de grupos de Copa Libertadores.
Universidad Católica festejó contra Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo Colo
|26
|18
|4
|4
|57
|29
|28
|58
|2
|U. de Chile
|26
|14
|6
|6
|45
|21
|24
|48
|3
|U. Católica
|26
|14
|4
|8
|53
|37
|16
|46
|4
|Everton
|25
|11
|6
|8
|41
|31
|10
|39
|5
|Palestino
|25
|11
|5
|9
|39
|36
|3
|38
|6
|Limache
|25
|11
|4
|10
|46
|37
|9
|37
|7
|Huachipato
|26
|10
|6
|10
|35
|40
|-5
|36
|8
|Coquimbo
|26
|10
|5
|11
|38
|36
|2
|35
|9
|Ñublense
|26
|9
|8
|9
|30
|39
|-9
|35
|10
|La Serena
|26
|8
|10
|8
|39
|42
|-3
|34
|11
|Dep. Concepción
|25
|9
|5
|11
|27
|30
|-3
|32
|12
|O’Higgins
|26
|9
|4
|13
|30
|39
|-9
|31
|13
|Audax Italiano
|25
|7
|9
|9
|28
|33
|-5
|30
|14
|Cobresal
|25
|7
|5
|13
|36
|46
|-10
|26
|15
|U. de Concepción
|26
|6
|5
|15
|19
|47
|-28
|23
|16
|U. La Calera
|26
|5
|6
|15
|23
|43
|-20
|21