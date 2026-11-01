Tras U. Católica vs. U. de Chile: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La UC se impuso en el Claro Arena y de esta manera recorta distancia con su archirrival en la lucha por el segundo lugar.

Universidad Católica celebró en el Clásico Universitario y derrotó 1-0 a Universidad de Chile por la fecha 26 de la Liga de Primera. La escuadra precordillerana logró un triunfo clave.

Con gol de Clemente Montes en el minuto 4, el conjunto dirigido por Daniel Garnero se impuso sobre su histórico archirrival en el Claro Arena. Ello impacta en la tabla de posiciones.

Debido a este marcador, Universidad Católica se mantiene en el tercer lugar, pero alcanza las 46 unidades. En tanto, Universidad de Chile aún conserva el segundo puesto, pero se estanca en los 48 puntos.

Cabe consignar que ambas instituciones luchan por el cupo Chile 2, el que se le otorga al equipo que termine la campaña en el segundo casillero: tal club clasificará directamente a fase de grupos de Copa Libertadores.

Universidad Católica festejó contra Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 26 18 4 4 57 29 28 58 2 U. de Chile 26 14 6 6 45 21 24 48 3 U. Católica 26 14 4 8 53 37 16 46 4 Everton 25 11 6 8 41 31 10 39 5 Palestino 25 11 5 9 39 36 3 38 6 Limache 25 11 4 10 46 37 9 37 7 Huachipato 26 10 6 10 35 40 -5 36 8 Coquimbo 26 10 5 11 38 36 2 35 9 Ñublense 26 9 8 9 30 39 -9 35 10 La Serena 26 8 10 8 39 42 -3 34 11 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 O’Higgins 26 9 4 13 30 39 -9 31 13 Audax Italiano 25 7 9 9 28 33 -5 30 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 U. de Concepción 26 6 5 15 19 47 -28 23 16 U. La Calera 26 5 6 15 23 43 -20 21